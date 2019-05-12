ПСЖ и "Атлетико" вступили в борьбу за Ришарлисона

ПСЖ и "Атлетико" проявляют интерес к бразильскому нападающий "Эвертона" Ришарлисону, сообщает Mirror.

По сведениям издания, французский и испанский клубы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить более 50 миллионов евро. Также форвард входит в сферу интересов "Барселоны" и "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне 22-летний Ришарлисон провел за "Эвертон" 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.