ПСЖ и "Атлетико" вступили в борьбу за Ришарлисона

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ПСЖ и "Атлетико" вступили в борьбу за Ришарлисона

ПСЖ и "Атлетико" проявляют интерес к бразильскому нападающий "Эвертона" Ришарлисону, сообщает Mirror.

По сведениям издания, французский и испанский клубы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить  более 50 миллионов евро. Также форвард входит в сферу интересов "Барселоны" и "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне 22-летний Ришарлисон провел за "Эвертон" 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года. 

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