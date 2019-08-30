ПСЖ и "Барселона" согласовали сумму компенсации за Неймара, но каталонцы не могут её выплатить

Известный журналист Гильем Балаге рассказал о ходе переговоров между ПСЖ и "Барселоной" по поводу приобретения нападающего Неймара.

По его информации, оба клуба пришли к компромиссу в вопросе стоимости бразильца. Стороны оценили звёздного форварда в 200 миллионов евро.

Впрочем, это никак не приблизило успешный итог сделки, поскольку "сине-гранатовым" такая сумма сейчас не по карману.

"Барса" надеялась сбить цену за счёт перехода в ПСЖ нескольких игроков, но те не захотели переезжать в Париж.

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