ПСЖ и "Барселона" согласовали сумму компенсации за Неймара, но каталонцы не могут её выплатить

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ПСЖ и "Барселона" согласовали сумму компенсации за Неймара, но каталонцы не могут её выплатить

Известный журналист Гильем Балаге рассказал о ходе переговоров между ПСЖ и "Барселоной" по поводу приобретения нападающего Неймара.

По его информации, оба клуба пришли к компромиссу в вопросе стоимости бразильца. Стороны оценили звёздного форварда в 200 миллионов евро.

Впрочем, это никак не приблизило успешный итог сделки, поскольку "сине-гранатовым" такая сумма сейчас не по карману.

"Барса" надеялась сбить цену за счёт перехода в ПСЖ нескольких игроков, но те не захотели переезжать в Париж.

Не пропустите: Ещё один игрок "Барселоны" отказался переходить в ПСЖ. | http://soccernews.ru
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