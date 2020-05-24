ПСЖ и "Бавария" интересуются защитником "Шахтера" Додо

ПСЖ и "Бавария" интересуются защитником донецкого "Шахтера" Домилсоном Кордеро Дос Сантосом (Додо), утверждает le10sport.

По данным источника, немецкий клуб уже успел предложить за 21-летнего футболиста 20 миллионов евро. ПСЖ также делал запрос по стоимости защитника.

"Шахтер" готов отпустить футболиста за 30 миллионов евро.

Контракт игрока с "Шахтером рассчитан до лета 2022 года. В клубе он выступает с зимы 2018 года. В нынешнем сезоне бразилец участвовал в 24 матчах, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.

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