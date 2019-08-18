ПСЖ и "Бавария" нацелились на хавбека "Ювентуса"

ПСЖ и "Бавария" проявляют интерес к немецкому полузащитнику "Ювентуса" Эмре Джану, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, новый главный тренер туринского клуба Маурицио Сарри рассматривает Джана только в качестве игрока ротации, поэтому не будет продать его ухода из команды.

25-летний Джан является воспитанником "Баварии". За итальянский клуб он выступает с 2018 года. Всего в составе "Ювентуса" он провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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