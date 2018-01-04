ПСЖ и "Бавария" намерены пригласить Конте

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ПСЖ и "Бавария" намерены пригласить Конте

В услугах главного тренера "Челси" Антонио Конте заинтересованы другие европейские топ-клубы, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, на 48-летнего специалиста претендуют ПСЖ и "Бавария", которые намерены пригласить его следующим летом.

Напомним, что у Конте возникли разногласия с руководством "Челси", вследствие чего он может покинуть клуб по окончании сезона.

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