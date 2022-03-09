ПСЖ и "Челси" нацелились на одного из лидеров "Манчестер Сити"

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ПСЖ и "Челси" нацелились на одного из лидеров "Манчестер Сити"

Фото: инстаграм Рияда Махреза/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" и лондонский "Челси" проявляют интерес к алжирскому форварду "Манчестер Сити" Рияду Махрезу, сообщает Foot Mercato.

По сведениям источника, оба клуба рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе ПСЖ алжирец может заменить аргентинца Анхеля Ди Марию.

В нынешнем сезоне 31-летний Махрез провел за "Манчестер Сити" 33 матча во всех турнирах, забил 21 гол и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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