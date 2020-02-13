ПСЖ и "Челси" поборются за вратаря "Манчестер Юнайтед"
ПСЖ и "Челси" проявляют интерес к вратарю "Манчестер Юнайтед" Дину Хендерсону, сообщает ESPN.
По сведениям издания, парижский и лондонский клубы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Сам игрок готов сменить клуб, если манкунианцы не гарантируют ему место в основном составе, а это невозможно, так как первым номером манкунианцев является самый высокооплачиваемый игрок Премьер-лиги Давид Де Хеа.
В нынешнем сезоне 22-летний Хендерсон выступает за "Шеффилд Юнайтед" на правах аренды, провел за клуб 26 матчей во всех турнирах и пропустил 22 гола. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|25
|73
|2
|Манчестер Сити
|25
|51
|3
|Лестер Сити
|25
|49
|4
|Челси
|25
|41
|5
|Шеффилд Юнайтед
|26
|39
|6
|Тоттенхэм
|25
|37
|7
|Эвертон
|26
|36
|8
|Манчестер Юнайтед
|25
|35
|9
|Вулверхэмптон
|25
|35
|10
|Арсенал Лондон
|25
|31
|11
|Бернли
|25
|31
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|31
|13
|Саутгемптон
|25
|31
|14
|Кристал Пэлас
|26
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|16
|Борнмут
|26
|26
|17
|Астон Вилла
|25
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|26
|24
|20
|Норвич Сити
|25
|18