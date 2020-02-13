ПСЖ и "Челси" поборются за вратаря "Манчестер Юнайтед"

ПСЖ и "Челси" проявляют интерес к вратарю "Манчестер Юнайтед" Дину Хендерсону, сообщает ESPN.

По сведениям издания, парижский и лондонский клубы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Сам игрок готов сменить клуб, если манкунианцы не гарантируют ему место в основном составе, а это невозможно, так как первым номером манкунианцев является самый высокооплачиваемый игрок Премьер-лиги Давид Де Хеа.

В нынешнем сезоне 22-летний Хендерсон выступает за "Шеффилд Юнайтед" на правах аренды, провел за клуб 26 матчей во всех турнирах и пропустил 22 гола. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2022 года.

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