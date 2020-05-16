ПСЖ и ещё три французских клуба могут провести товарищеский турнир в июле

Несколько французских клубов изучают возможность проведения товарищеского турнира в июле.

По информации RTL, ПСЖ, "Лион", "Лилль" и "Сент-Этьен" могут собраться в середине лета в Катаре, чтобы подготовиться к новому сезону.

Более того, парижанам в августе предстоят матчи плей-офф Лиги Чемпионов, в преддверии которых команде нужна игровая практика.

Напомним, что французский чемпионат из-за пандемии коронавируса был завершён досрочно.

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