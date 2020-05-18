ПСЖ и "Эвертон" поспорят за хавбека "Ромы"

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ПСЖ и "Эвертон" поспорят за хавбека "Ромы"

Полузащитник "Ромы" Лоренцо Пеллегрини заинтересовал два клуба, сообщает итальянский журналист Николо Скира.

По его информации, приобрести хавбека "волков" хотят ПСЖ и "Эвертон". И французы, и англичане готовы заплатить за футболиста 30 миллионов евро - это отступные в его контракте.

В текущем сезоне Пеллегрини сыграл за "Рому" 24 матча, забил 3 гола и сделал 11 ассистов.

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