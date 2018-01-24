ПСЖ и "Интер" могут обменяться игроками

Теги псжинтер миланмауро икардихавьер пасторе

ПСЖ и "Интер" могут обменяться игрокамиФранцузский ПСЖ и миланский "Интер" следующим летом могут обменяться игроками, информирует Calciomercato.

По сведениям источника, "нерадзурри" рассматривают вариант с включением в возможную сделку по своему форварду Мауро Икарди, которым активно интересуются парижане, полузащитника "красно-синих" Хавьера Пасторе.

Напомним, хавбек ПСЖ может перейти в "Бетис" за 30 миллионов евро. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Ацтека": прикоснуться к легенде. Эксклюзивный репортаж из Мехико

"Ацтека": прикоснуться к легенде. Эксклюзивный репортаж из Мехико

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 21 54
2 Ювентус 21 53
3 Лацио 21 46
4 Интер Милан 21 43
5 Рома 21 41
6 Сампдория 21 34
7 Милан 21 31
8 Аталанта 21 30
9 Удинезе 21 29
10 Торино 21 29
11 Фиорентина 21 28
12 Болонья 21 27
13 Кьево 21 22
14 Сассуоло 21 22
15 Дженоа 21 21
16 Кальяри 21 20
17 Кротоне 21 18
18 СПАЛ 21 16
19 Хеллас Верона 21 13
20 Беневенто 21 7
Полная таблица

топ-5 тегов