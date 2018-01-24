ПСЖ и "Интер" могут обменяться игроками

Французский ПСЖ и миланский "Интер" следующим летом могут обменяться игроками, информирует Calciomercato.

По сведениям источника, "нерадзурри" рассматривают вариант с включением в возможную сделку по своему форварду Мауро Икарди, которым активно интересуются парижане, полузащитника "красно-синих" Хавьера Пасторе.

Напомним, хавбек ПСЖ может перейти в "Бетис" за 30 миллионов евро. | soccernews.ru