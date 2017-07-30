ПСЖ и "Интер" могут совершить обмен футболистами

ПСЖ проявляет интерес к полузащитнику "Интера" Жоау Мариу, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

"Нерадзурри", в свою очередь, хотят подписать правого защитника парижан Сержа Орье.

Не исключено, что клубы совершат обмен футболистами, при этом ПСЖ доплатит ещё 30 миллионов евро.

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