ПСЖ и "Лацио" близки к обмену игроками

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ПСЖ и "Лацио" близки к обмену игроками

Фото инстаграм Хоакина Корреа

Форвард "Лацио" Хоакин Корреа, вероятнее всего, продолжит карьеру во Франции.

По информации журналиста Sport Mediaset Марко Бардзаги, 26-летний футболист близок к переходу в ПСЖ в обмен на вингера Пабло Сарабию.

В рамках сделки парижане доплатят "орлам" 18 миллионов евро.

В минувшем сезоне Корреа сыграл за "Лацио" 38 матчей, отличился 11 голами и 6 ассистами. Сарабия за указанный период забил 7 мячей и сделал 4 результативные передачи в 37 играх.

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