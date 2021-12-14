ПСЖ и "Лион" поспорят за форварда "Манчестер Юнайтед"
Фото инстаграм Антони Марсьяля
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль может в скором времени вернуться во Францию.
По информации RMC Sport, на 26-летнего футболиста нацелились ПСЖ и "Лион".
Парижане готовы выкупить форварда "красных дьяволов", рассматривая его в качестве замены для Килиана Мбаппе. "Ткачи", в свою очередь, хотят арендовать игрока.
В текущем сезоне Марсьяль сыграл за "МЮ" 10 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 35 миллионов евро.
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|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
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|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
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|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
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|Кристал Пэлас
|27
|33
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
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|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
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|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
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|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
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