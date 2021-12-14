ПСЖ и "Лион" поспорят за форварда "Манчестер Юнайтед"

Фото инстаграм Антони Марсьяля

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль может в скором времени вернуться во Францию.

По информации RMC Sport, на 26-летнего футболиста нацелились ПСЖ и "Лион".

Парижане готовы выкупить форварда "красных дьяволов", рассматривая его в качестве замены для Килиана Мбаппе. "Ткачи", в свою очередь, хотят арендовать игрока.

В текущем сезоне Марсьяль сыграл за "МЮ" 10 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 35 миллионов евро.

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