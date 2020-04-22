ПСЖ и "Ливерпуль" поборются за одного из лидеров "Интера"

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ПСЖ и "Ливерпуль" поборются за одного из лидеров "Интера"

"Пари Сен-Жермен" и "Ливерпуль" проявляют интерес к хорватскому полузащитнику миланского "Интера" Марцело Брозовичу, сообщает Sportske Novosti.

По сведениям издания, французский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 60 миллионов евро. Также предложение готовит и "Ливерпуль".

В нынешнем сезоне 27-летний Брозович провел за "Интер" 32 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с итальянским клубом действует до лета 2022 года.

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