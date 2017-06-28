ПСЖ и "Манчестер Сити" хотят перехватить приоритетную трансферную цель "Челси"

Теги ювентусманчестер ситипсжчелсиалекс сандро

ПСЖ и "Манчестер Сити" хотят перехватить приоритетную трансферную цель "Челси"

На левого защитника туринского "Ювентуса" Алекса Сандро появилось ещё два претендента, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, кроме "Челси" 26-летнего бразильца хотят купить ПСЖ и "Манчестер Сити".

Напомним, что "Ювентус" намерен выручить от продажи Сандро порядка 70 миллионов евро. Контракт футболиста с "бьянконери" рассчитан до лета 2020 года. | http://soccernews.ru

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