ПСЖ и "Манчестер Сити" поборются за хавбека сборной Португалии

Французский ПСЖ и английский "Манчестер Сити" интересуются полузащитником "Порту" Данило Перейрой, информирует A Bola.

По сведениям издания, 25-летний хавбек "драконов" может сменить клубную прописку еще до закрытия текущего трансферного окна. Однако место возможного продолжения карьеры португальца пока остается неизвестным ввиду того, что ни парижане, ни "горожане" пока не предпринимали конкретных шагов по подписанию футболиста.

Напомним, вчера ПСЖ разгромил "Сент-Этьен". | soccernews.ru