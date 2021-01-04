ПСЖ и "Манчестер Сити" поборются за Кейна

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ПСЖ и "Манчестер Сити" поборются за Кейна

"Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Сити" проявляют интерес к нападающему "Тоттенхэма" Харри Кейну, сообщает The Independent.

По сведениям издания, французский и английский клубы намерены приобрести футболиста в зимнее или летнее трансферное окно. "Тоттенхэм" не хочет продавать форварда и собирается продлить с ним контракт. Впрочем, проблемой может стать тот факт, что в составе "шпор" Кейн не выиграл ни одного трофея.

В нынешнем сезоне 27-летний Кейн провел за "Тоттенхэм" 24 матча во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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