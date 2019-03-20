ПСЖ и "Манчестер Юнайтед" интересуются вингером "Ювентуса"

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ПСЖ и "Манчестер Юнайтед" интересуются вингером "Ювентуса"

ПСЖ и "Манчестер Юнайтед" интересуются вингером "Ювентуса" Дугласом Костой, сообщает Le10Sport.

По информации ресурса, оба клуба намерены побороться за 28-летнего бразильца в летнее трансферное окно.

Футболист не имеет стабильного места в стартовом составе "старой синьоры", поэтому может рассмотреть вариант со сменой команды.

В текущем сезоне Коста сыграл за "Ювентус" 24 матча, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.

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