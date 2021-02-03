ПСЖ и "Манчестер Юнайтед" поборются за Варана

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ПСЖ и "Манчестер Юнайтед" поборются за Варана

"Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Юнайтед" проявляют интерес к французскому защитнику мадридского "Реала" Рафаэлю Варану, сообщает Todofichajes.

По сведениям издания, английский и французский клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Реал" мложет продать француза примерно за 70 миллионов евро, так как защитник в последнее время стал часто допускать ошибки.

В нынешнем сезоне 27-летний Варан провел за "Реал" 26 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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