ПСЖ и "Манчестер Юнайтед" вступили в борьбу за Рюдигера, которым интересуется "Реал"
Фото: инстаграм Антонио Рюдигера/Автор неизвестен
"Пари Сен-Жермен" и "Манчстер Юнайтед" проявляют интерес к немецкому защитнику лондонского "Челси" Антонио Рюдигеру, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк в своем твиттере.
По сведениям источника, агент игрока несколько недель назад встретился со спортивным директором парижан Леонардо. Контракт Рюдигера с "Челси" истекает через полгода и им также интересуется "Реал".
В нынешнем сезоне 28-летний Рюдигер провел за "Челси" 21 матч во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.
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|Команда
|М
|О
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|27
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|2
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|27
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|27
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|4
|Челси
|27
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|5
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|41
|6
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|27
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|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
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|Бернли
|27
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|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
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|13
|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18