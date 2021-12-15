ПСЖ и "Манчестер Юнайтед" вступили в борьбу за Рюдигера, которым интересуется "Реал"

Фото: инстаграм Антонио Рюдигера/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" и "Манчстер Юнайтед" проявляют интерес к немецкому защитнику лондонского "Челси" Антонио Рюдигеру, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк в своем твиттере.

По сведениям источника, агент игрока несколько недель назад встретился со спортивным директором парижан Леонардо. Контракт Рюдигера с "Челси" истекает через полгода и им также интересуется "Реал".

В нынешнем сезоне 28-летний Рюдигер провел за "Челси" 21 матч во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

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