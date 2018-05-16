ПСЖ и "Милан" могут совершить многомиллионный обмен игроками

Теги джанлуиджи доннаруммапсжмиланэдинсон кавани

ПСЖ и "Милан" могут совершить многомиллионный обмен игрокамиПСЖ и "Милан" могут совершить многомиллионный обмен игроками, сообщил итальянский журналист Карло Пеллегатти.

По его словам, парижане вполне могут включить в сделку по голкиперу "россонери" Джанлуиджи Доннарумме, в подписании которого они заинтересованы, своего ведущего форварда Эдинсона Кавани. Однако одним из главных препятствий для данного обмена может послужить высокая зарплата уругвайца в размере 10-ти миллионов евро в год, которую итальянский гранд может не осилить.

Напомним, ПСЖ сообщил "Реалу" цену на Неймара. | soccernews.ru

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