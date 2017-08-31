ПСЖ и "Монако" изменили условия перехода Мбаппе

ПСЖ и "Монако" изменили условия перехода форварда монегасков Килиана Мбаппе в стан парижан.

Изначально планировалось, что "красно-синие"возьмут футболиста в аренду сроком на один год, после чего заплатят за него 180 миллионов евро. Однако, как информирует RMC Sport, стороны достигли соглашения о том, что ПСЖ приобретет 18-летнего нападающего уже сегодня за 145 миллионов евро. Еще 35 миллионов "Монако" может получить в будущем в виде всевозможных бонусов.

Напомним, летом "Барселона" могла приобрести Мбаппе. | soccernews.ru