ПСЖ и "Монако" изменили условия перехода Мбаппе

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ПСЖ и "Монако" изменили условия перехода МбаппеПСЖ и "Монако" изменили условия перехода форварда монегасков Килиана Мбаппе в стан парижан.

Изначально планировалось, что "красно-синие"возьмут футболиста в аренду сроком на один год, после чего заплатят за него 180 миллионов евро. Однако, как информирует RMC Sport, стороны достигли соглашения о том, что ПСЖ приобретет 18-летнего нападающего уже сегодня за 145 миллионов евро. Еще 35 миллионов "Монако" может получить в будущем в виде всевозможных бонусов.

Напомним, летом "Барселона" могла приобрести Мбаппе. | soccernews.ru

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