ПСЖ и "Монако" не выявили победителя, забив по шесть голов на двоих
В матче 20-го тура чемпионата Франции ПСЖ сыграл вничью с "Монако" со счетом 3:3. В составе парижан дубль сделал Неймар, а также еще один гол в свои ворот забил игрок гостей Фоде Балло-Туре. За монегасков забивали Желсон Мартинш, Виссам Бен-Йеддер и Ислам Слимани.
ПСЖ остался на первом месте в турнирной таблице Лиги 1, опережая ближайшего преследователя на пять очков. "Монако" поднялся на восьмую позицию.
ПСЖ – "Монако" - 3:3 (3:2)
Голы: Неймар, 3 - 1:0, Мартинш, 7 - 1:1, Бен-Йеддер, 13 - 1:2, Балло-Туре, 24 (автогол) - 2:2, Неймар, 42 (с пенальти) - 3:2, Слимани, 70 - 3:3
ПСЖ: Навас, Бернат, Менье, Маркиньос, Тиаго Силва, Ди Мария, Гуйе, Верратти, Мбаппе, Икарди, Неймар.
"Монако": Лекомт, Хенрихс, Марипан, Глик, Балло-Туре, Бакайоко, Головин, Желсон Мартинш, Фабрегас (Слимани, 65), Кейта Бальде, Бен-Йеддер.
Не пропустите: "Нант" обыграл "Сент-Этьен" в матче 20-го тура Лиги 1. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Главные новости дня: 12 января
-
ПСЖ и "Монако" не выявили победителя, забив по шесть голов на двоих
-
"Рубин" показал, как Слуцкий в первый раз встретился с игроками
-
2
Гол Роналду вывел "Ювентус" на первое место в Серии А
-
Перес высказался о победе "Реала" в Суперкубке Испании
-
"Реал" сократил отставание от "Барселоны" по числу побед в Суперкубке Испании
-
Зидан не проиграл ни одного финала в качестве тренера
-
Ибрагимович - первый футболист в истории, который забивал в четырех десятилетиях
-
1
"Реал" выиграл Суперкубок Испании
-
"Барселона" сделала предложение Почеттино
-
АЕК впервые проиграл под руководством Карреры
-
Наставник сборной Нидерландов отказался возглавить "Барселону"
-
Гвардиола одержал 300-ю победу в топ-лигах
-
"Барселона" определила еще двух кандидатов в качестве замены Вальверде
-
Агуэро установил рекорд АПЛ, побив достижение Ширера
-
1
Агуэро стал лучшим бомбардиром АПЛ среди легионеров
-
"Дижон" обыграл "Лилль" в домашнем матче Лиги 1
-
Хет-трик Агуэро помог "Манчестер Сити" разгромить в гостях "Астон Виллу"
-
Рагнар Сигурдссон: "Копенгаген стал моим домом"
-
1
Квальярелла забивает 16 лет подряд. Это рекорд Серии А
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|18
|45
|2
|Марсель
|20
|41
|3
|Ренн
|19
|33
|4
|Нант
|20
|32
|5
|Лилль
|20
|31
|6
|Монпелье
|20
|30
|7
|Лион
|20
|29
|8
|Анжер
|20
|29
|9
|Монако
|18
|28
|10
|Реймс
|19
|28
|11
|Ницца
|20
|28
|12
|Страсбур
|20
|27
|13
|Бордо
|20
|26
|14
|Брест
|20
|25
|15
|Сент-Этьен
|20
|25
|16
|Дижон
|20
|21
|17
|Метц
|20
|20
|18
|Амьен
|19
|17
|19
|Ним
|19
|15
|20
|Тулуза
|20
|12