ПСЖ и "Монако" не выявили победителя, забив по шесть голов на двоих

В матче 20-го тура чемпионата Франции ПСЖ сыграл вничью с "Монако" со счетом 3:3. В составе парижан дубль сделал Неймар, а также еще один гол в свои ворот забил игрок гостей Фоде Балло-Туре. За монегасков забивали Желсон Мартинш, Виссам Бен-Йеддер и Ислам Слимани.

ПСЖ остался на первом месте в турнирной таблице Лиги 1, опережая ближайшего преследователя на пять очков. "Монако" поднялся на восьмую позицию.

ПСЖ – "Монако" - 3:3 (3:2)

Голы: Неймар, 3 - 1:0, Мартинш, 7 - 1:1, Бен-Йеддер, 13 - 1:2, Балло-Туре, 24 (автогол) - 2:2, Неймар, 42 (с пенальти) - 3:2, Слимани, 70 - 3:3

ПСЖ: Навас, Бернат, Менье, Маркиньос, Тиаго Силва, Ди Мария, Гуйе, Верратти, Мбаппе, Икарди, Неймар.

"Монако": Лекомт, Хенрихс, Марипан, Глик, Балло-Туре, Бакайоко, Головин, Желсон Мартинш, Фабрегас (Слимани, 65), Кейта Бальде, Бен-Йеддер.

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