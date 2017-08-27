ПСЖ и "Монако" согласовали трансфер Мбаппе за 155 миллионов евро

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ПСЖ и "Монако" согласовали трансфер Мбаппе за 155 миллионов евроФранцузские ПСЖ и "Монако" согласовали трансфер форварда монегасков Килиана Мбаппе, информирует The Guardian.

По сведениям издания, покупка 18-летнего нападающего обойдется парижанам в 155 миллионов евро. Однако в настоящее время препятствием для завершения сделки называются проблемы парижан с их возможным несоответствием правилам финансового Fair Play.

Напомним, Нене высказался о переходе Неймара в ПСЖ

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