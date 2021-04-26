ПСЖ и "Монако" узнали соперников по 1/2 финала Кубка Франции

Теги монакомонпельепсж

ПСЖ и "Монако" узнали соперников по 1/2 финала Кубка Франции

Фото твиттер Кубка Франции

Стали известны результаты жеребьёвки полуфинальной стадии Кубка Франции.

"Рюмийи-Вальер" - "Монако"

"Монпелье" - ПСЖ

Матчи 1/2 финала турнира запланированы на 11 и 12 мая.

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Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
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