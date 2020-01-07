ПСЖ и "Монако" узнали своих соперников по 1/16 финала Кубка Франции

Опубликованы результаты жеребьёвки 1/16 финала Кубка Франции.

Сообщается, что матчи этой стадии турнира состоятся 16 января.

"При-ле-Мезьер" - "Лимоне"

"Эпиналь" - "Сан-Пьерруа"

"Консола" - "Ренн"

"Дижон" - "Ним"

"По" - "Бордо"

"Сен-Приве Сен-Илере" - "Монако"

"Нант" - "Лион"

"Ред Стар" - "Ницца"

"Анжер" - "Руан"

"Париж" - "Сент-Этьен"

"Бельфор" - "Нанси"

"Гонфрвиль" - "Лилль"

"Монпелье" - "Кан"

"Лорьян" - ПСЖ

"Ангулем" - "Страсбур"

"Гранвиль" - "Марсель"

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