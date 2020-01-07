ПСЖ и "Монако" узнали своих соперников по 1/16 финала Кубка Франции
Опубликованы результаты жеребьёвки 1/16 финала Кубка Франции.
Сообщается, что матчи этой стадии турнира состоятся 16 января.
"При-ле-Мезьер" - "Лимоне"
"Эпиналь" - "Сан-Пьерруа"
"Консола" - "Ренн"
"Дижон" - "Ним"
"По" - "Бордо"
"Сен-Приве Сен-Илере" - "Монако"
"Нант" - "Лион"
"Ред Стар" - "Ницца"
"Анжер" - "Руан"
"Париж" - "Сент-Этьен"
"Бельфор" - "Нанси"
"Гонфрвиль" - "Лилль"
"Монпелье" - "Кан"
"Лорьян" - ПСЖ
"Ангулем" - "Страсбур"
"Гранвиль" - "Марсель"
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Главные новости дня: 6 января
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|17
|42
|2
|Марсель
|18
|35
|3
|Лилль
|18
|31
|4
|Ренн
|17
|30
|5
|Нант
|18
|29
|6
|Реймс
|17
|27
|7
|Бордо
|18
|26
|8
|Лион
|18
|25
|9
|Монако
|17
|25
|10
|Анжер
|18
|25
|11
|Сент-Этьен
|18
|25
|12
|Монпелье
|18
|24
|13
|Страсбур
|18
|24
|14
|Ницца
|18
|24
|15
|Брест
|18
|22
|16
|Дижон
|18
|17
|17
|Амьен
|17
|17
|18
|Метц
|18
|16
|19
|Ним
|17
|12
|20
|Тулуза
|18
|12