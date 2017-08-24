ПСЖ и "Наполи" могут обменяться вратарями

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ПСЖ и "Наполи" могут обменяться вратарями

ПСЖ ищет варианты для трансфера голкипера "Наполи" Хосе Рейны, сообщает Football Italia.

По информации ресурса, французский клуб может отдать в обмен своего вратаря Альфонса Ареоля.

В нынешнем сезоне Ареоля провел 3 матча и дважды сохранил ворота "сухими".

Ранее ПСЖ предлагал за Рейну 7 миллионов евро. | http://soccernews.ru

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