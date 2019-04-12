ПСЖ и Nike могут подписать новое соглашение о сотрудничестве
ПСЖ и Nike близки к подписанию нового контракта о сотрудничестве. Об этом информирует RMC Sport.
По данным издания, стороны начали переговоры несколько недель назад. Сообщается, что в ближайшие дни они придут к соглашению.
По условиям нового контракта чемпион Франции будет получать от компании около 75 млн евро в год. Срок контракта - 3 года.
Французский клуб сотрудничает с Nike с 1989 года.
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|Команда
|М
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|30
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|3
|Лион
|31
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|Сент-Этьен
|31
|50
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|Марсель
|31
|48
|6
|Реймс
|31
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|7
|Ницца
|31
|47
|8
|Монпелье
|31
|45
|9
|Страсбур
|31
|43
|10
|Ним
|31
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|Ренн
|31
|42
|12
|Анжер
|31
|38
|13
|Бордо
|31
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|14
|Тулуза
|31
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|Нант
|30
|31
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|Монако
|31
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|17
|Амьен
|31
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|18
|Дижон
|31
|24
|19
|ФК Кан
|31
|23
|20
|Генгам
|31
|23