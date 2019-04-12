ПСЖ и Nike могут подписать новое соглашение о сотрудничестве

ПСЖ и Nike близки к подписанию нового контракта о сотрудничестве. Об этом информирует RMC Sport.

По данным издания, стороны начали переговоры несколько недель назад. Сообщается, что в ближайшие дни они придут к соглашению.

По условиям нового контракта чемпион Франции будет получать от компании около 75 млн евро в год. Срок контракта - 3 года.

Французский клуб сотрудничает с Nike с 1989 года.

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