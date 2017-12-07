ПСЖ и "Реал" готовы перебить предложение "Барселоны" для Коутиньо

Французский ПСЖ и мадридский "Реал" готовы побороться с каталонской "Барселоной" за полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

Как информирует El Mundo Deportivo, и парижане, и "сливочные" будут готовы предложить 25-летнему хавбеку "красных" более выгодные контракты, нежели "сине-гранатовые". Однако оба клуба планируют предпринять попытки подписать бразильца только следующим летом. Ввиду такого интереса к своей главной трансферной цели каталонский гранд рассчитывает закрыть вопрос по покупке Коутиньо уже в январе.

Напомним, "Барселона" уже достигла соглашения по переходу с самим Коутиньо. | soccernews.ru