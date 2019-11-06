ПСЖ и "Реал" опозорились в матчах Юношеской лиги УЕФА

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ПСЖ и "Реал" опозорились в матчах Юношеской лиги УЕФА

Завершились три матча 4-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА. ПСЖ на своем поле был разгромлен "Брюгге", "Реал" дома проиграл "Галатасараю", "Црвена Звезда" обыграла "Тоттенхэм".

ПСЖ - "Брюгге" - 0:4 (0:1)
Голы: Алтерман, 12 - 0:1, Алтерман, 54 - 0:2, де Куйпер, 62 - 0:3, Очиенг, 85 - 0:4

"Црвена Звезда" - "Тоттенхэм" - 2:0 (0:0)
Голы: Радулович, 69 - 1:0, Пиплица, 90+3 - 2:0

"Реал" - "Галатасарай" - 2:4 (1:1)
Голы: Арментерос, 2 - 1:0, Лус, 24 (с пенальти) - 1:1, Акгун, 55 (с пенальти) - 1:2, Гутьеррес, 65 - 2:2, Йылдырым, 86 - 2:3, Арслан, 90 - 2:4

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