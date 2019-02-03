ПСЖ и "Реал" поборются за звезду Серии А

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ПСЖ и "Реал" поборются за звезду Серии А

ПСЖ и "Реал" поборются за нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалу, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, парижане и мадридцы готовы купить 25-летнего аргентинца, несмотря на то, что туринский клуб требует за него 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Дибала не всегда попадает в стартовый состав "старой синьоры". В его активе 27 матчей, 7 голов и 6 ассистов.

Контракт форварда с "Ювентусом" рассчитан до июня 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 110 миллионов евро.

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