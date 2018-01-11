ПСЖ и "Реал" претендуют на звезду из АПЛ

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ПСЖ и "Реал" претендуют на звезду из АПЛФранцузский ПСЖ и мадридский "Реал" интересуются полузащитником лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли, информирует Daily Mail.

По сведениям издания, и парижане, и "сливочные" будут готовы предпринять попытки подписать 21-летнего хавбека "шпор" летом следующего года.

В нынешнем сезоне Алли забил 9 мячей и сделал 10 результативных передач в 27 матчах за "Тоттенхэм".

Напомним, Деле Алли близок к продлению контракта с "Тоттенхэмом". | soccernews.ru

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