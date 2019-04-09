ПСЖ и "Рома" поборются за полузащитника "Спартака"

ПСЖ и "Рома" проявляют интерес к бразильскому полузащитнику "Спартака" Фернандо, сообщает Globo Esporte.

По сведениям издания, французский и итальянский клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Прошлой зимой Фернандо мог перебраться в Китай, но клубы не сумели договориться о его трансферной стоимости.

В нынешнем сезоне 27-летний Фернандо провел за "Спартак" 20 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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