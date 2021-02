ПСЖ и сборная Бразилии поздравили Неймара с Днем Рождения

Сегодня нападающему ПСЖ и сборной Бразилии Неймару исполнилось 29 лет. В день рождения он получил поздравления, в том числе, и от команд, честь которых защищает.



Бразильская конфедерация футбола (CBF), кроме поздравлений, напомнила, что Неймар является обладателем Кубка конфедераций и олимпийского золота.

Пресс-служба ПСЖ в Твиттере выложила нарезку моментов игры нападающего и подписала видео:

"83 гола в 101 матче за "Пари Сен-Жермен" ⚽️ С днем рождения, наш номер 10"

