ПСЖ и сборная Бразилии поздравили Неймара с Днем Рождения

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ПСЖ и сборная Бразилии поздравили Неймара с Днем РожденияСегодня нападающему ПСЖ и сборной Бразилии Неймару исполнилось 29 лет. В день рождения он получил поздравления, в том числе, и от команд, честь которых защищает.

Бразильская конфедерация футбола (CBF), кроме поздравлений, напомнила, что Неймар является обладателем Кубка конфедераций и олимпийского золота.

Пресс-служба ПСЖ в Твиттере выложила нарезку моментов игры нападающего и подписала видео:
"83 гола в 101 матче за "Пари Сен-Жермен" ⚽️ С днем рождения, наш номер 10"

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