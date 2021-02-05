ПСЖ и сборная Бразилии поздравили Неймара с Днем Рождения
Сегодня нападающему ПСЖ и сборной Бразилии Неймару исполнилось 29 лет. В день рождения он получил поздравления, в том числе, и от команд, честь которых защищает.
Бразильская конфедерация футбола (CBF), кроме поздравлений, напомнила, что Неймар является обладателем Кубка конфедераций и олимпийского золота.
Hoje é dia de comemorar mais um aniversário de Neymar Jr., campeão da Copa das Confederações e ouro olímpico. Parabéns, craque! ⚽— CBF Futebol (@CBF_Futebol) February 5, 2021
Foto: @lucasfigfoto / CBF pic.twitter.com/1oKmdDDgF8
Пресс-служба ПСЖ в Твиттере выложила нарезку моментов игры нападающего и подписала видео:
"83 гола в 101 матче за "Пари Сен-Жермен" ⚽️ С днем рождения, наш номер 10"
83 goals in 101 games for Paris Saint-Germain ⚽️— Paris Saint-Germain (@PSG_English) February 5, 2021
Happy birthday to our number !
́ @neymarjr
2️⃣9️⃣ pic.twitter.com/SeBCz8iYIn
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