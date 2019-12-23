ПСЖ и "Ювентус" близки к обмену игроками
Аргентинский полузащитник ПСЖ Леандро Паредес в ближайшее время может перейти в "Ювентус", сообщает журналист Лука Фьорино в своем Twitter.
По данным источника, итальянский клуб арендует футболиста на полгода с правом последующего выкупа. При этом, в обратном направлении направится немецкий полузащитник "Ювентуса" Эмре Джан.
В нынешнем сезоне 25-летний Паредес провел за ПСЖ 15 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. На счету 25-летнего Джана семь матчей за "Ювентус" без результативных действий.
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|О
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|17
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|Лацио
|16
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|Рома
|17
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|Аталанта
|17
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|Болонья
|17
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|Милан
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|Сассуоло
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|17
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|17
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|СПАЛ
|17
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