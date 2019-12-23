ПСЖ и "Ювентус" близки к обмену игроками

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ПСЖ и "Ювентус" близки к обмену игроками

Аргентинский полузащитник ПСЖ Леандро Паредес в ближайшее время может перейти в "Ювентус", сообщает журналист Лука Фьорино в своем Twitter.

По данным источника, итальянский клуб арендует футболиста на полгода с правом последующего выкупа. При этом, в обратном направлении направится немецкий полузащитник "Ювентуса" Эмре Джан.

В нынешнем сезоне 25-летний Паредес провел за ПСЖ 15 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. На счету 25-летнего Джана семь матчей за "Ювентус" без результативных действий.

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