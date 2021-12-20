ПСЖ и "Ювентус" готовят громкий обмен в январе

Фото: инстаграм Мауро Икарди/Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" и парижский "Пари Сен-Жермен" могут совершить обмен игроками в зимнее трансферное окно, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, аргентинский нападающий парижан Мауро Икарди может быть обменян на бразильского полузащитника туринцев Артура. Скорее всего, клубы заключат арендные соглашения с правом последующего выкупа.

В нынешнем сезоне 28-летний Икарди провел 19 матчей и забил четыре гола. На счету 25-летнего Артура девять поединков без результативных действий.