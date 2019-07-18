ПСЖ и "Ювентус" могут совершить обмен игроками с участием Неймара

Этим летом ПСЖ и "Ювентус" могут обменяться звёздными футболистами, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, в Турин может отправиться Неймар, а в обратном направлении - Пауло Дибала. Подобная сделка подразумевает доплату со стороны "старой синьоры".

Ранее стало известно, что бразилец рассматривает варианты с переходом в "Барселону", "Реал", "Ювентус" и "Баварию".

Рыночная стоимость Неймара оценивается в 180 миллионов евро, а Дибалы - в 85 миллионов.

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