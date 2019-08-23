ПСЖ и "Ювентус" могут совершить суперобмен с участием шести игроков

ПСЖ и "Ювентус" ведут переговоры по обмену с участием шести футболистов, сообщает AS.

По сведениям издания, изначально итальянский клуб предлагал аргентинского нападающего Пауло Дибалу в обмен на бразильского форварда Неймара, но получил отказ.

В связи с этим "Ювентус" отказался от варианта с Неймаром и нацелился на хавбеков парижан Марко Верратти, Анхеля Ди Марию и Юлиана Дракслера. В Париж в этом случае могут перебраться полузащитники Миралем Пьянич, Сами Хедира и Эмре Джан.

В данный момент переговоры между клубами продолжаются.

Не пропустите: "Барселона" может купить Манджукича. | http://soccernews.ru