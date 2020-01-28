ПСЖ и "Ювентус" не смогли договориться по обмену игроками

Обмен защитниками ПСЖ Лайвином Курзава и "Ювентуса" Маттиа Де Шильо не состоялся, сообщает Le Parisien.

По сведениям издания, в последний момент итальянский клуб потребовал за своего игрока еще и денежную компенсацию, что не устроило парижан.

Стоит отметить, что контракт 27-летнего Курзава с ПСЖ истекает летом 2020 года. Таким образом, футболист через полгода сможет перейти в другой клуб в статусе свободного агента.

Не пропустите: ПСЖ отклонил предложение "Атлетико" по трансферу Кавани. | http://soccernews.ru