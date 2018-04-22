ПСЖ и "Ювентус" поборются за Феллаини



Бельгийский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини покинет клуб летом, сообщает Mirror.

Манкунианцы не стали продлевать с ним контракт и хавбек получит статус свободного агента.

Интерес к нему проявляют ПСЖ, "Ювентус", "Монако", "Вест Хэм", "Лестер" и "Бешикташ".

В этом сезоне 30-летний Феллаини провел за "МЮ" 20 матчей и забил 4 гола.

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