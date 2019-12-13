ПСЖ и "Ювентус" рассматривают вариант обмена игроками

ПСЖ и "Ювентус" планируют обменяться футболистами. Об этом сообщает Tuttosport.



По информации источника, в парижский клуб может перейти Эмре Джан, а в команду туринцев - Леандро Паредес.



Паредес перешел в ПСЖ из "Зенита" зимой 2019 года за 40 миллионов евро. В этом сезоне он участвовал в 12 матчах, не отметившись результативными действиями.



Джан стал игроком "Ювентуса" в июле 2018 года. В нынешнем розыгрыше 25-летний хавбек сыграл в 7 матчах.

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