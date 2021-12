ПСЖ играет с "Монако" в специальной форме в честь Месси (фото)

Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен

Футболисты "Пари Сен-Жермен" в матче 18-го тура чемпионата Франции "против" вышли на поле в специальной форме в честь аргентинского форварда Лионеля Месси.

Фамилии и номера игроков нанесены на майки в золотом цвете, что символизирует "Золотой мяч", который завоевал Месси в седьмой раз в своей карьере.

A special #BallonDor kit for tonight!



