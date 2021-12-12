ПСЖ играет с "Монако" в специальной форме в честь Месси (фото)

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ПСЖ играет с "Монако" в специальной форме в честь Месси (фото)

Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен

Футболисты "Пари Сен-Жермен" в матче 18-го тура чемпионата Франции "против" вышли на поле в специальной форме в честь аргентинского форварда Лионеля Месси.

Фамилии и номера игроков нанесены на майки в золотом цвете, что символизирует "Золотой мяч", который завоевал Месси в седьмой раз в своей карьере.

В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ 14 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Мбаппе рассказал об игре с Месси. | http://soccernews.ru 
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