ПСЖ играет с "Монако" в специальной форме в честь Месси (фото)
Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен
Футболисты "Пари Сен-Жермен" в матче 18-го тура чемпионата Франции "против" вышли на поле в специальной форме в честь аргентинского форварда Лионеля Месси.
Фамилии и номера игроков нанесены на майки в золотом цвете, что символизирует "Золотой мяч", который завоевал Месси в седьмой раз в своей карьере.
A special #BallonDor kit for tonight!— Paris Saint-Germain (@PSG_English) December 12, 2021
Find the ' collection on https://t.co/kQT22NcDOL and in our stores in the Megastore and the Champs-Élysées!#PSGASM pic.twitter.com/530x9kcOtW
В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ 14 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13