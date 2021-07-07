ПСЖ имеет самые большие убытки во Франции за сезон 2019/20

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ПСЖ имеет самые большие убытки во Франции за сезон 2019/20Фото: фан-инстаграм Аль-Хелаифи

DNCG - организация, следящая за финансовым состоянием французских клубов, представила отчет по убыткам клубов за сезон 2019/20.

Лидером по убыткам стал ПСЖ - 124 миллиона евро. Следом за ним расположились "Марсель" - 98 млн, "Лион" - 36 млн, "Бордо" - 35 млн и "Ницца" - 15 млн.

Напомним, что том сезоне Лига 1 была завершена после 28 туров из-за пандемии коронавируса. Чемпионом был признан ПСЖ.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
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