ПСЖ имеет самые большие убытки во Франции за сезон 2019/20

Фото: фан-инстаграм Аль-Хелаифи

DNCG - организация, следящая за финансовым состоянием французских клубов, представила отчет по убыткам клубов за сезон 2019/20.

Лидером по убыткам стал ПСЖ - 124 миллиона евро. Следом за ним расположились "Марсель" - 98 млн, "Лион" - 36 млн, "Бордо" - 35 млн и "Ницца" - 15 млн.

Напомним, что том сезоне Лига 1 была завершена после 28 туров из-за пандемии коронавируса. Чемпионом был признан ПСЖ.

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