ПСЖ имеет самые большие убытки во Франции за сезон 2019/20
Фото: фан-инстаграм Аль-Хелаифи
DNCG - организация, следящая за финансовым состоянием французских клубов, представила отчет по убыткам клубов за сезон 2019/20.
Лидером по убыткам стал ПСЖ - 124 миллиона евро. Следом за ним расположились "Марсель" - 98 млн, "Лион" - 36 млн, "Бордо" - 35 млн и "Ницца" - 15 млн.
Напомним, что том сезоне Лига 1 была завершена после 28 туров из-за пандемии коронавируса. Чемпионом был признан ПСЖ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13