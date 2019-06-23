ПСЖ интересен хавбек "Баварии"
Хавбек "Баварии" Ренату Санчеш попал в сферу интересов ПСЖ.
По сведениям L'Equipe, в услугах португальца лично заинтересован тренер парижан Томас Тухель. Немецкий специалист видит в игроке замену Адриану Рабьо, у которого скоро истекает контракт с клубом.
Соглашение Санчеша с клубом действует до лета 2021 года. Его трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.
Санчеш выступает за "Баварию" с 2016 года. За это время он провел 50 игр, в которых отметился двумя голами и двумя ассистами.
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