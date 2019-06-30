ПСЖ интересен хавбек "Милана"

Хавбек "Милана" Лукас Пакета попал в сферу интересов ПСЖ.

Как сообщает Football Italia, в трансфере заинтересован новый спортивный директор парижан Леонардо, ранее занимавший аналогичную должность в "Милане".

Отмечается, что он видит в игроке замену Адриану Рабьо, который близок к уходу в "Ювентус".

Контракт Пакеты с "россонери" рассчитан до лета 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.

В минувшем сезоне 21-летний Пакета провел 17 игр, в которых забил один гол и отдал три ассиста.

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