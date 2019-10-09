ПСЖ интересуется 17-летним форвардом "Интера" Эспозито
ПСЖ интересуется форвардом "Интера" Себастьяно Эспозито. Об этом сообщает L’Equipe.
По данным источника, спортивный директор парижского клуба Леонардо хочет видеть 17-летнего футболиста в своей команде. Функционер считает, что он поможет ПСЖ в будущем.
Контракт игрока с "Интером" рассчитан до лета 2022 года. Трансферная стоимость Экспозито - 5 миллионов евро.
В этом сезоне футболист играл в молодежной команде миланского клуба, отметившись 3 голами и 1 ассистом.
В турнирной таблице Лиги 1 ПСЖ занимает 1 место, набрав 21 балл.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|7
|19
|2
|Интер Милан
|7
|18
|3
|Аталанта
|7
|16
|4
|Наполи
|7
|13
|5
|Рома
|7
|12
|6
|Лацио
|7
|11
|7
|Кальяри
|7
|11
|8
|Фиорентина
|7
|11
|9
|Торино
|7
|10
|10
|Хеллас Верона
|7
|9
|11
|Болонья
|7
|9
|12
|Парма
|7
|9
|13
|Милан
|7
|9
|14
|Удинезе
|7
|7
|15
|Сассуоло
|6
|6
|16
|Брешия
|6
|6
|17
|СПАЛ
|7
|6
|18
|Лечче
|7
|6
|19
|Дженоа
|7
|5
|20
|Сампдория
|7
|3