ПСЖ интересуется 17-летним форвардом "Интера" Эспозито

ПСЖ интересуется форвардом "Интера" Себастьяно Эспозито. Об этом сообщает L’Equipe.

По данным источника, спортивный директор парижского клуба Леонардо хочет видеть 17-летнего футболиста в своей команде. Функционер считает, что он поможет ПСЖ в будущем.

Контракт игрока с "Интером" рассчитан до лета 2022 года. Трансферная стоимость Экспозито - 5 миллионов евро.

В этом сезоне футболист играл в молодежной команде миланского клуба, отметившись 3 голами и 1 ассистом.

В турнирной таблице Лиги 1 ПСЖ занимает 1 место, набрав 21 балл.

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