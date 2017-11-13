ПСЖ интересуется бывшим хавбеком "Реала"

Французский ПСЖ интересуется полузащитником "Реала Сосьедад" из Сан-Себастьяна Асьером Ильярраменди.

Как информирует L’Équipe, в подписании 27-летнего хавбека "бело-голубых" заинтересован лично главный тренер парижан Унаи Эмери. Перебраться в столицу Франции испанец может уже в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Ильярраменди забил 3 мяча и сделал 3 результативные передачи в 14 матчах за "Реал Сосьедад".

Напомним, Дракслер не намерен покидать ПСЖ. | soccernews.ru