ПСЖ интересуется бывшим хавбеком "Реала"

Теги псжасьер ильяррамендиреал сосьедад

ПСЖ интересуется бывшим хавбеком "Реала"Французский ПСЖ интересуется полузащитником "Реала Сосьедад" из Сан-Себастьяна Асьером Ильярраменди.

Как информирует L’Équipe, в подписании 27-летнего хавбека "бело-голубых" заинтересован лично главный тренер парижан Унаи Эмери. Перебраться в столицу Франции испанец может уже в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Ильярраменди забил 3 мяча и сделал 3 результативные передачи в 14 матчах за "Реал Сосьедад".

Напомним, Дракслер не намерен покидать ПСЖ. | soccernews.ru

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