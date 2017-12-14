ПСЖ интересуется бывшим наставником "Зенита"

Французский ПСЖ интересуется бывшим главным тренером питерского "Зенита" Андре Виллаш-Боашем, последним клубом которого был китайский "Шанхай СИПГ".

Так, по сведениям le10sport, спортивный директор парижан Антеро Энрике уже попросил своих подчиненных проинформировать его о планах 40-летнего португальского специалиста на будущее.

Напомним, Ди Мария хочет получать больше игровой практики в ПСЖ. | soccernews.ru