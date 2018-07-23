ПСЖ интересуется бывшим защитником киевского "Динамо"

ПСЖ заинтересовался защитником турецкого "Бешикташа" Домагоем Видой, информирует Radio CRC.

По сведениям источника, парижане включили 29-летнего бека "черных орлов" в список потенциальных кандидатов на усиление своего центра обороны. При этом сообщается, что чемпионы Франции уже контактировали с агентом хорвата относительно возможного переезда его клиента на "Парк де Пренс".

Напомним, Мбаппе рассказал об интересе ПСЖ к Канте. | soccernews.ru