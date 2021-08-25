ПСЖ интересуется двумя игроками "Баварии" в качестве возможной замены Мбаппе

Фото: инстаграм Роберта Левандовски/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к нападающим мюнхенской "Баварии" Роберту Левандовски или Кингсли Коману, сообщает Get French Football News.

По сведениям источника, французский клуб рассматривает одного из этих игроков в качестве возможной замены нападающему Килиану Мбаппе, которым активно интересуется "Реал". В связи с этим ПСЖ провел переговоры с агентом игроком Пини Захави.

Стоит отметить, что "Бавария" не собирается продавать своих лидеров, поэтому парижанам придется делать очень крупное предложение.

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